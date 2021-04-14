رئيس الوزراء اليوناني: الاتفاق مع ليبيا على محادثات لترسيم الحدود البحرية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وفي بيان بعد الاجتماع قال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس إنهما “اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية”.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة السلطة في 16 مارس آذار لتحل محل حكومتين متناحرتين تمركزتا في شرق وغرب البلاد خلال الأعوام العشرة التي شابها العنف والفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا.

الحدود البحرية

وأثارت هذه المسألة التوتر بين أثينا وأنقرة بشأن قضايا السيادة والطاقة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي كاد يتحول إلى نزاع عسكري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في العام الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق 2019 بعد محادثات مع رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة في أنقرة.

ورسم هذا الاتفاق، الذي دفع اليونان إلى طرد السفير الليبي حينها، حدودا بحرية بين تركيا وليبيا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية. وقالت أثينا إنه ليس له صفة قانونية ويجب أن يُلغى.

والعام الماضي وقعت اليونان اتفاقا مع مصر لتحديد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، قالت تركيا إنها تنتهك جرفها القاري وتتداخل مع المناطق البحرية التي اتفقت مع ليبيا بشأنها.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تركيا يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن مختلف القضايا الخلافية.