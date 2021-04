الأردن تتصدر أعلى قائمة إصابات ووفيات بفيروس كورونا

سجلت الأردن ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية في منطقة شرق المتوسط بعد كل من إيران والعراق، كما سجلت ايضا، ثالث أعلى حصيلة وفيات أسبوعية بعد كل من إيران وباكستان.

هذا وانخفضت حصيلة الوفيات الأسبوعية في الأردن بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما انخفضت حصيلة الإصابات الأسبوعية بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع الماضي.

كما وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في تقريرها اليومي عن تسجيل 82 حالات وفاة و 2790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الفائتة .

حيث قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية، أنه ” تم تسجيل 82 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 7937 “.

كما أضافت أن “عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة وصل إلى 672,090إصابة ،بعد تسجيل 2790 إصابة جديدة بالفيروس المستجد .

اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد بلغ أكثر من 400 ألف.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أن :”431 ألفا و301 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 120 ألفا و290 شخصا.

وافادة وكالة عمون الأردنية أن عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة الأردنية لتلقي اللقاح وصل إلى مليون و114 ألفاً و975 شخصا.

و في السياق ، أعلنت الحكومة الأردنية يوم الاثنين الفائت عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان المبارك، و التي تشمل السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام”، ومن المرجح أن يتم تطبيقها في أوقات المغرب والفجر.

ومن جانبه، لفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إلى أن:” صلاة التراويح ليست من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان إلى المساجد، وذلك تيمناً بكل دول الجوار العربي والإسلامي”.

