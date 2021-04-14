سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14 ابريل 2021

استقر متوسط سعر الدولار وصرف العملات الاجنبية في السودان، خلال تعاملات الأربعاء 14 أبريل 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، مع بداية شهر رمضان.

وظل متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني لدى السوق السوداء، نحو 381 جنيها بينما ارتفع الدولار لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 381.44 جنيه للشراء، و383.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 381.13 جنيه للشراء و382.09 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 453.50 جنيه للشراء، و455.77 جنيه للبيع، مقابل نحو إلى 453.22 جنيه للشراء و455.48 جنيه للبيع ولدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، استقر سعر اليورو إلى 454 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 523.67 جنيه للشراء و526.29 جنيه للبيع، مقابل نحو521.60 جنيه للشراء و523.21 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية، استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 523 جنيها وارتفع سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي، إلي نحو 101.71 جنيه للشراء و102.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.68 جنيه للشراء و102.19 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي، في السوق السوداء، عند نحو 101 جنيها وزاد سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 103.87 جنيه للشراء، و104.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 103.82 جنيه للشراء، و104.34 جنيه للبيع.

وظل متوسط العملة الإماراتية ثابتا في السوق السوداء، عند نحو 102 جنيه فيما زاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 1262.52 جنيه للشراء، و1268.83 جنيه للبيع، مقابل نحو 1255.97 جنيه للشراء و1262.52 جنيه للبيع.

التضخم

ويتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.

التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الثلاثاء، بمقر الصندوق الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية.

وقال السويدي: نفذ الصندوق حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان التي تعهدت بها دولة الإمارات في أبريل/نيسان 2019 وبقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

وأضاف السويدي: حققت حزمة المساعدات أهدافها، وتركت تأثيرا مباشرا على أفراد المجتمع وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد، كما أن الصندوق مستمر بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتغطية ما تبقى من حزمة المشاريع خلال الفترة المقبلة.

وكانت الإمارات قد تعهدت في أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.