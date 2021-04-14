خطف النجم المصري أحمد السقا أضواء اليوم الأول في شهر رمضان من خلال شخصية عساف الغريب التي يجسدها بمسلسله “نسل الأغراب”، حيث ضجت الشبكات الاجتماعية في مصر تعليقًا على دور السقا في المسلسل.

وتصدر وسم #عساف_الغريب مؤشرات البحث عبر موقع تويتر بآلاف التغريدات التي عبرت عن مدى اندهاشها بالشخصية التي يجسدها الفنان أحمد السقا.

وكتبت صاحبة الحساب باسم أميرة، قائلة: “مسلسل جامد، أقل كلمة ممكن تتقال عليه، طبيعي إن مسلسل يبقى من تأليف وحوار وسيناريو وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، لازم يبقى جامد جمودة، بجد كل حاجة فيه صح حتى أدق التفاصيل.. برافو”.

وقالت سلمى على: “مسلسل نسل الأغراب من أحسن المسلسلات في رمضان ده، السقا وكرارة عاملين شغل جامد”.

وقال أشرف عاطف: “عساف الغريب عظمة أحمد السقا في حتة تانية”، وقال يوسف الطنطاوي: “بجد مسلسل روعة عاش أحمد السقا”، وقال حسام حسن: “مسلسل جامد جدا.. عالي أوى السقا، عالمي”.

مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي وآخرون.

وكانت قناة “أون” المصرية قد كشفت، عن توقيت عرض مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض على القناة بصورة حصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت القناة أنه بدءًا من يوم الثلاثاء سيتم عرض الحلقات في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وقبل أيام طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل “نسل الأغراب”، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” برومو المسلسل، وأعلن عرضه حصريًا على قناة ON، في شهر رمضان المقبل.

وكان المخرج محمد سامي قد نشر – في وقت سابق – صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتي جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مي عمر، بالإضافة إلى الثنائي أحمد داش، وأحمد مالك.

The post أحمد السقا يخطف الأضواء بشخصية عساف الغريب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ