الخارجية السعودية تبدي قلقها من تطورات البرنامج النووي الإيراني

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، عن قلق المملكة إزاء التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، وإعلانها الأخير حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.

وبسحب وزارة الخارجية السعودية فإن رفع نسبة التخصيب إلى هذا الحد لا يمكن إدراجه ضمن البرنامج المخصص للاستخدامات السلمية، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي بيان الخارجية السعودية الذي أصدرته اليوم، دعت المملكة إيران إلى تجنّب التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر.

وتابع بيان الخارجية السعودية ليطلب من إيران أن تتعامل بجدية مع المفاوضات الجارية، لتحقيق تطلعات المجتمع الدولي نحو برنامج إيران النووي وأغراضه السلمية بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إذ تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي ترى فيه الخارجية السعودية أنه لا يمت للإجراء الأخير لإيران رفع نسبة التخصيب بصلة.

وكانت قد أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أنها “ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة”، وهو معدل أعلى مما كان عليه البرنامج النووي .

ووفق تصريحات عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية، أمس، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وكانت إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، بما لا يصل إلى مستويات صنع الأسلحة النووية, كما ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور على طلب للتعليق.

من جهة أخرى ، ذكرت قناة برس تي في، الذراع الإنجليزية للتلفزيون الإيراني الحكومي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلمت بهذه الخطوة. وقالت إن التخصيب سيبدأ الأربعاء.

ونقلت القناة أيضا عن عراقجي قوله إن إيران ستدخل ألف جهاز طرد مركزي آخر في نطنز دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقد سبق أن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الخميس الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

لكن إيران فوجئت بانفجار مباغت في محطة نطنز الأحد الماضي، وهو ما دمّر نظام الطاقة الداخلي الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في باطن الأرض، والتي تخصب اليورانيوم، في تطور لافت، خصوصا بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلي (كان)، نقلا عن مصادر لم تسمها- أن جهاز الموساد الإسرائيلي شن “هجوما إلكترونيا” على موقع إيران النووي.

