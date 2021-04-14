السودان .. البرهان يصدر عدد من القرارات لبسط هيبة الدولة بغرب دارفور

التقى الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية في السودان اليوم اللجنة الخماسية من قبيلة المساليت بمدينة الجنينة، برئاسة الأمير تاج الدين محمد بحرين، بحضور الأستاذ محمد زكريا محمد والي غرب دارفور بالإنابة وأعضاء لجنة الأمن.

وقدم الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية تنويراً مفصلاً عن قرارات رئيس مجلس السيادة في السودان وأكد الأمير تاج الدين محمد بحرين في تصريحات صحفية تابعها المراسل الالتزام التام بكافة القرارات التي اتخذتها الدولة

لبسط هيبة القانون وتعزيز قيم السلم الاجتماعي بين كل مكونات المجتمع، مشيراً إلى تعاونهم الكامل مع جهود الأجهزة المختصة لصد المتفلتين

والقبض عليهم ومداهمة أوكار الجريمة ومنع الظواهر السالبة فضلاً عن جمع السلاح، وأبان أنهم بصدد تبصير كافة مكونات المجتمع بهذه القرارات مع الالتزام التام بها.

وأوضح الأمير تاج الدين محمد بحرين أنهم بصدد طرح مبادرة مجتمعية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين والمتأثرين بالحرب من كل الأطراف، داعياً المواطنين والمنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمراكز الإيواء بمدينة الجنينة.

التنفيذ

أكد الأمير حامد الضواي رئيس وفد اللجنة الخماسية من القبائل العربية استعدادهم التام لتنفيذ قرارات رئيس مجلس السيادة الخاصة بمستجدات الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة.

جاء ذلك لدى لقائهم نهار اليوم بمدينة الجنينة بالفريق أول عزالدين الشيخ وزير الداخلية وأوضح رئيس اللجنة الخماسية للقبائل العربية الأمير حامد الضواي أنهم استمعوا الى شرح مفصل من وزير الداخلية فيما يلي قرارات رئيس مجلس السيادة على خلفية تجدد الأحداث بمدينة الجنينة.

وشدد الأمير حامد الضواي على حسم المتفلتين بجانب الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، خاصة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا، وأضاف أنهم يدعمون العملية السلمية وإعلاء روح التعايش السلمي ونبذ الفرقة والخلاف