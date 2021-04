السودان.. إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت السلطات في السودان عن تسجيل 3 وفيات، وفقاً للتقرير الصادر أول أمس الإثنين، بحسب “الحراك السياسي”.

هذا وقد شهدت ولاية الخرطوم 141 حالة اشتباه بالفيروس، منها 31 إصابة مؤكدة، وعدد حالتين وفاة.

وبهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 31.700 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2.194 حالة وفاة.

وبالأمس أعلنت ولاية القضارف من خلال والي الولاية، سليمان علي، حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء الولاية، بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

جاء قرار والي القضارف للحد من تفشي فيروس كورونا، استناداً على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية، بحسب “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد إتخذت الولاية بموجب هذه التوصيات عدد من الإجراءات تمثلت في منع تجمعات المواطنين والإلتزام بلبس الكمامة والتباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى إغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع دخول الأجانب إلا ماتقرره السلطة القومية.

على أن يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للإجراءات الصحية التي تقررها السلطات الصحية.

ووفقاً للتقرير الصحي الصادر الأحد 11 أبريل فقد تم تسجيل 16 إصابة بكورونا، وحالتين وفاة.

وفي ذات السياق أفادت مصادر عن تردي الخدمات بمركز عزل كورونا بولاية الجزيرة، وتحديداً في مستشفى “النبت” بود مدني.

وبحسب المصادر فإن ذلك يعود إلى عدم توفر المستهلكات الطبية في العناية المركزة، فضلاً عن انقطاع الكمامات والقفازات في بعض الأحيان، وفقاً لما جاء في موقع “الراكوبة نيوز”.

هذا إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي الذي يزيد من المعاناة المرضى والكادر الطبي.

فيما بدأت المطالبات بضرورة تدخل الصحة الاتحادية للوقوف على أوضاع مرضى كورونا بولاية الجزيرة.

وفي السياق أعلنت الصحة في ولاية الجزيرة، في تقريرها الوبائي الخاص بجائحة كورونا، الإثنين، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجلت ولاية الجزيرة حالة وفاة واحدة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات بكورونا في الجزيرة في الفترة ما بين 22 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 قد وصل إلى 1443 إصابة، فيما توفى في هذه الفترة 954 حالة وفاة.

ومن جهته ناشد مدير عام وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من فيروس كورونا.

The post السودان.. إصابات جديدة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ