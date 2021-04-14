الولايات المتحدة تعد بسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر “من دون شروط”

واشنطن 14 ابريل 2021 (وال)- كشف مسؤول أمريكي الثلاثاء أن قوات بلاده ستبقى في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو على أن تنسحب “من دون شروط” بحلول 11 سبتمبر تزامنًا مع ذكرى الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة.

وقال للصحافيين: “سنبدأ انسحابًا منظمًا للقوات المتبقية قبل الأول من مايو، ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد، مؤكدا أن هذا الانسحاب سيكون “منسقا” ومتزامنا مع انسحاب القوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي. (وال- واشنطن) ر ت

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