رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يبحث في أثينا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها ومناقشة كل القضايا العالقة

أثينا 14 ابريل 2021 (وال)- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إنه تلبية للدعوة الموجهة إلى رئيس المجلس محمد المنفي من دولة اليونان قام يوم الثلاثاء، بزيارة رسمية لها عقد خلالها مباحثات ثنائية مع كلا من رئيس الجمهورية السيدة ( إيكاتيريني ساكيلاروبولو ) ورئيس الوزراء ( كيرياكوس ميتسوتاكيس ) ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة على امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، مشيدا بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. (وال- أثينا) ر ت

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