والي الخرطوم مستعدون للمساعدة في تنفيذ مهام بعثة يونيتامس والتنسيق معها

إلتقى والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر بمكتبه اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيتامس لدعم الفترة الانتقالية فولكر بيرتس، بحضور السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة اليونيتامس.

وتناول اللقاء دور ولاية الخرطوم في دعم مهام رئيس البعثة والمتعلقة بدعم التحول السياسي والعمل نحو الحكم الديمقراطي وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان،

والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات ووضع واعداد الدستور مؤكداً إستعداد الولاية الكامل للمساعدة في تنفيذ مهام المبعوث الأممي خاصة في ما يلي الترتيبات الأمنية داخل الولاية

بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف إيذاناً بدخول البلاد في أهم مرحلة من مراحل الانتقال التي تمر بها، ألا وهي مرحلة بناء السلام ودعم التحول الديمقراطي.

البعثة

ورحب والي الخرطوم برئيس البعثة مؤكداً إستعداد الولاية الكامل للمساعدة في تنفيذ مهام المبعوث الأممي خاصة في ما يلي الترتيبات الأمنية داخل الولاية

كما عبر الوالي عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في السودان خلال الفترات الماضية، وقال إنهم منفتحين في التعامل مع كافة المنظمات العالمية ومساعدتها في تنفيذ برامجها في الخرطوم.

كما تطرق اللقاء للمجهودات المبذولة من الولاية لادارة النفايات وحاجتها لدعم فني ولوجستي يعبر بهذه المهمة كنشاط خدمي مهم وواحد من حقوق الانسان الأساسية في التمتع بحياة صحية معافاة.

وتناول اللقاء دور ولاية الخرطوم في دعم مهام رئيس البعثة والمتعلقة بدعم التحول السياسي والعمل نحو الحكم الديمقراطي وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات ووضع واعداد الدستور