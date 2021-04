البرهان يجتمع مع حركات الكفاح المسلح في مدينة الجنينة

اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في مدينة الجنينة، اليوم الأربعاء، مع حركات الكفاح المسلح بولاية غرب دارفور في السودان.

وناقش البرهان خلال الاجتماع مع الحركات الوسائل الكفيلة بمعالجة التهديدات الأمنية والتحديات التي تواجه ولاية غرب دارفور، بحسب الأحداث.

وأكد البرهان على أهمية ترسيخ وتعزيز ركائز التعايش السلمي في السودان، وعلى أهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والسلام و الاستقرار في ولاية غرب دارفور على وجه الخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين كافة المكونات الأمنية من الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية وقوات الكفاح المسلح، من أجل بسط الأمن في الولاية وحماية المواطنين، وإعادة سيطرة الدولة وإقامة نقاط أمنية في المواقع التي شهدت أحداث أمنية مؤخراً للحد من مثل هذه الأحداث وتوفير الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

وصل عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قبل يومين، إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لمدينة الجنينة.

وتأتي زيارة البرهان للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية في الولاية، وذلك بعد الأحداث الأخيرة بالمدينة.

وقد استقبل البرهان في مطار الجنينة كل من والي غرب دارفور بالإنابة، محمد زكريا محمد، وأضاء حكومته.

بالإضافة إلى اللواء ركن النور بشير النور، قائد الفرقة 15 مشاة، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية والدعم السريع.

وفي 11 أبريل الجاري، كشفت لجنة أطباء غرب دارفور عن إحصائية جديدة لضحايا أحداث الجنينة.

وأعلنت لجنة أطباء غرب دارفور، عن ارتفاع عدد القتلى إلى (144) قتيلاً، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى (232) جريحاً.

كما أوضحت اللجنة أن المرافق الطبية ما زالت تستقبل ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها الجنينة مؤخراً.

وبحسب بيان اللجنة الجديدة فقد تم تسجيل 5 قتلى، و13 جريح، فضلاً عن وفاة اثنين من الجرحى الموجودين في المستشفى متأثرين بإصاباتهم.

ولفت البيان إلى إجلاء عدد 23 مصاباً إلى العاصمة الخرطوم، على دفعتين عن طريق طيران الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الاتحادية.

فيما تنتظر دفعة آخرى من الجرحى دورها في الإجلاء إلى الخرطوم.

ومن جهته كشف عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس عن توفر معلومات لديهم بوجود مجموعات تجهيز للقيام بتفجيرات في فصل الخريف بدارفور.

The post البرهان يجتمع مع حركات الكفاح المسلح في مدينة الجنينة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ