برشلونة على دراية تامة بكيفية التعاقد مع هالاند

أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة يدرك جيدًا كيفية التعاقد مع المهاجم النرويجي لفريق بروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند خلال سوق انتقالات اللاعبين الصيف القادم.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها، إن برشلونة يعرف من أين تؤكل الكتف في صفقة التعاقد مع هالاند، وأن القرار في يد وكيل اللاعب مينو رايولا، الذي يطالب بـ20 مليون يورو كعمولة بالإضافة لنفس المبلغ لوالده.

وكان ريولا قد نفى من قبل هذه الأنباء، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، لكن برشلونة يدرك جيدًا ان هذا هو شرط الوكيل حتى تتم الصفقة.

وسبق أن قام ريولا بنفس الأمر، في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بطلبه مبلغ 15 مليون يورو، في سوق الانتقالات بالعام 2019.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة قد تحاول إغراء ريولا بهذا المبلغ، حتي تنهي التعاقد مع هالاند، سيما وأن البرسا في حوجة ماسة إلى مهاجم صريح.

وهنالك شرط جزائي في عقد هالاند مقدر بـ 75 مليون يورو، قد يلجأ برشلونة لتفعيله في سوق الانتقالات القادم، أو خلال الصيف التالي كحد أقصى.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الألماني حدد قيمة هالاند للأندية الراغبة في التعاقد معه بـ 150 مليون يورو.

واعتبرت الصحيفة أن هذا المبلغ كبير للغاية على برشلونة، لكن الإدارة تأمل في تخفيضه إذا لم يتمكن دورتموند من بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

وكان والد إرلينج هالاند في برشلونة قبل ساعات رفقة وكيله مينو رايولا واجتمعوا مع أحد ممثلي النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن صفقة هاري كين لن تكون سهلة على برشلونة هي الأخرى، لكنها ستكون أقل تكلفة من هالاند الذي لن يكلف أقل من 150 مليون يورو.

