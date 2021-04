هيئة محامي دارفور تنتقد زيارة البرهان لولاية غرب دارفور

وجهت هيئة محامي دارفور اليوم، انتقادها لزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، إلى ولاية غرب دارفور.

الانتقاد أتى على خلفية غياب والي ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، عن اجتماعات هذه الزيارة.

وخلال البيان الصحفي للصادق علي حسن، أمين عام هيئة محامي دارفور قال أن: “تغييب والي الولاية رسالة سالبة من رئيس مجلس السيادة، تكرس للانقسام والاحتقان المجتمعي بولاية غرب دارفور”، بحسب متاريس.

ولفت أمين عام هيئة محامي دارفور إلى أن السودان: “يمر بظروف عصيبة، وتشهد ولايات دارفور حوادث متكررة من جراء ظاهرة انتشار السلاح وتمدد عمليات المليشيات المسلحة وضعف هيبة الدولة، مخاطبة الأوضاع المتأزمة في دارفور وفي غربها تتطلب وجود رؤى وخطط استراتيجية للدولة ، وليس كما كان يفعل النظام البائد بتكريس الانقسامات المحلية المجتمعية وتوظيفها في خدمة السلطة”.

وتابع أمين عام هيئة محامي دارفور قائلاً أن: “أحداث الجنينة المتكررة كشفت عن قصور في الأداء بقمة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد وهي المنوط بها مسؤولية الحماية، في ظل عدم وجود برامج للتنظيمات السياسية أو ترتيبات فعلية للتحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

إلى هذا فقد اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في مدينة الجنينة، اليوم الأربعاء، مع حركات الكفاح المسلح بولاية غرب دارفور في السودان.

وناقش البرهان خلال الاجتماع مع الحركات الوسائل الكفيلة بمعالجة التهديدات الأمنية والتحديات التي تواجه ولاية غرب دارفور.

وأكد البرهان على أهمية ترسيخ وتعزيز ركائز التعايش السلمي في السودان، وعلى أهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والسلام و الاستقرار في ولاية غرب دارفور على وجه الخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة التنسيق بين كافة المكونات الأمنية من الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية وقوات الكفاح المسلح، من أجل بسط الأمن في الولاية وحماية المواطنين، وإعادة سيطرة الدولة وإقامة نقاط أمنية في المواقع التي شهدت أحداث أمنية مؤخراً للحد من مثل هذه الأحداث وتوفير الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

وصل عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قبل يومين، إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لمدينة الجنينة.

