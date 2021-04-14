مسئولان ايطاليان كبيران ينوهان بالتطورات الايجابية في ليبيا

باريس 14 ابريل 2021 م (وال)- بينما دعت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، في تصريحات إذاعية أمس الثلاثاء، إلى تعزيز الصداقة التاريخية الديناميكية مع ليبيا، قائلة : ان ليبيا (هذا البلد الاستراتيجي بالنسبة لنا) طالب وزير الدفاع وزير الإيطالي لورينزو جويريني خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء في باريس مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي إلى الاستجابة بفاعلية لاحتياجات المؤسسات الليبية مؤكدا أن العلاقة بين البلدين متينة وفعالة .

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن الوزير جويريني قوله : إن (الملف الليبي سجل بالتأكيد تطورات إيجابية في الأشهر الأخيرة وينبغي الاستعداد في هذه المرحلة للاستجابة بفعالية لاحتياجات المؤسسات الليبية)، مؤكدا أن (التزام وزارة الدفاع الإيطالية ينطلق من الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة في ديسمبر الماضي) .

وقالت مصادر من وزارة الدفاع الإيطالية ان الجانبين ناقشا في اجتماعهما الالتزام في الملف الليبي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط والدفاع الأوروبي والعلاقات الثنائية. (وال- باريس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال