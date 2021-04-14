الكرملين يشير إلى دراسة إمكانية حدوث لقاء بين بوتين وبايدن

أكد الكرملين دراسة إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن الموعد.

وأتت تصريحات الكرملين على خلفية الدعوة التي وجهها الرئيس بايدن للرئيس بوتين للقاء في دولة ثالثة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن الرئيسين بوتين وبايدن تباحثا خلال اتصال هاتفي البارحة مواصلة المناقشات لاستمرار العلاقات الدبلوماسية.

وقال: “من السابق لأوانه حاليا الحديث عن أي تفاصيل محددة بشأن اللقاء. إنه مقترح جديد وستتم دراسته وتحليله”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، خلال اتصال هاتفي تباحث فيه الرئيسان بايدن وبوتين حول بعض القضايا العالمية، دعا الرئيس الأمريكي، نظيره الروسي للقاء في “دولة ثالثة”.

هذا مضى شهر على تصريح الرئيس الأمريكي بايدن، حول تدخل الرئيس بوتين بالانتخابات الأمريكية حيث وصفه بـ”القاتل”.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن: “بايدن تحدث مع بوتين، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك نية الولايات المتحدة وروسيا متابعة حوار الاستقرار الاستراتيجي حول مجموعة من قضايا الحد من التسلح والقضايا الأمنية، بناءً على تمديد معاهدة ستارت الجديدة”.

وأضاف البيان أن “الرئيس بايدن أوضح أيضاً أن الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية رداً على تصرفات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات”.

وكما أكد على “التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء “الحشود العسكرية الروسية المفاجئة في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا”، داعيا روسيا إلى تهدئة التوترات، بحسب البيان.

وصرح الرئيس بايدن إنه يسعى إلى “بناء علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا بما يتفق مع المصالح الأمريكية”، واقترح الرئيس الأمريكي “عقد اجتماع قمة في دولة ثالثة في الأشهر المقبلة لمناقشة النطاق الكامل للقضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا”، وذلك حسب شبكة سي ان ان العربية.

وفي شأن منفصل، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري خلال لقاء متلفز على قناة “العربية الحدث” أمس الاثنين بأنه يتصور بأن لا حل قريب للأزمة السورية وأمريكا مشغولة عن سوريا.

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