أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه رئيس الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو عدم وجود إمكانية لعقد اي اتفاقيات.

وشدد المنفي على : “أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليا، تمهيدا لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية”.

كما أشار المنفي إلى : “أهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي وعودة الشركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، كشف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتفقت مع دولة ليبيا لبدء محادثات بشأن ترسيم مناطق البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد أن اجتمع رئيس الوزراء اليوناني برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وفقاً لـ “العربية”.

وبحسب بيان صادر من ميتسوتاكيس، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية.

وأوضح البيان أن اليونان تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، حيث أنها توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها لاتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا.

يذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان على سيادة مناطق البحر المتوسط.

وفي سياق آخر، قامت تركيا وليبيا بتوقيع 5 اتفاقيات للتعاون, حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضمن مصالح البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة صحة إطارها القانوني، فيما وصفها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بغير الشرعية.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه بالدبيبة في أنقرة، الاثنين، إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط أبرم في عام 2019.

كما أضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك “يضمن الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا المصالح الوطنية ومستقبل البلدين، أكدنا اليوم عزمنا بشأن هذه القضية”.

مؤكدا تعزيز تضامن بلاده مع ليبيا، وقال إنها ستدعم حكومة الوحدة الوطنية بالطريقة نفسها التي دعمت من خلالها الحكومة الشرعية السابقة، مشيرا إلى أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في مدينة بنغازي “حالما تسمح الظروف بذلك”.

The post المنفي في اليونان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ