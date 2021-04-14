خلال زيارته لبنان ، عاتب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل الزعماء اللبنانيون وعدم تمكنهم من تشكيل حكومة، وإنهاء الأزمة السياسية.

ودعا هيل إلى حل “الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة” وذلك بعد لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وصرح هيل : “إنه تراكم عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل الزعماء في لبنان في تغليب مصلحة البلد”، مضيفا أن “أمريكا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، لكن لا يمكننا فعل شيء مؤثر دون شريك لبناني”.

هذا والتقى، هيل الرئيس المكلف سعد الحريري، وقال خلال حديثه معه أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في لبنان، هو أن يبدي السياسيون مرونة لتشكيل الحكومة، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن اللبناني، كشف الممثل الخاص لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في روسيا، عن أبرز الملفات التي سيناقشها الأخير خلال زيارته إلى موسكو بعد يومين.

وقال جورج شعبان وهو الممثل الخاص للحريري في روسيا: إن “رئيس الوزراء المكلف سيبحث خلال زيارته موسكو، مسألة المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة و الخروج من الأزمة الاقتصادية، و تأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وخلال حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار شعبان إلى أن “لبنان منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر 2019، يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج إلى مساعدات اقتصادية و سياسية، ولهذا يزور سعد الحريري روسيا، لأنه يدرك أن لموسكو علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني”.

حيث قال شعبان: “طبعاً، الحريري سيطلب من روسيا المشاركة في حل تشكيل الحكومة، نظراً لما لها من علاقات جيدة مع كافة القوى اللبنانية والإقليمية، واستخدام وزنها السياسي للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي في لبنان”

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكّد الممثل الخاص لسعد الحريري في روسيا على أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات اقتصادية في مختلف القطاعات”، مضيفأً: “وسنعرف أين يمكن أن تساعد روسيا، كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية، حيث إن كورونا ينتشر بلبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وبما أن اللقاح الروسي “سبوتنيك v” يعتبر من افضل اللقاحات “.

The post لبنان .. ديفيد هيل يعاتب الزعماء اللبنانيين على فشلهم appeared first on Souk Ukkaz News.

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