سوريا .. القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم قتل

نجحت الجهات الأمنية في سوريا من القبض على أحد أخطر المطلوبين في جرائم القتل.

وقالت وزارة الداخلية السورية إنه نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في كشف الجرائم وإلقاء القبض على أخطر المطلوبين، حسبما أفادت صحيفة (البيان) الإماراتية.

ومن خلال المتابعة والتحري الدقيق وبعد نصب الكمين اللازم تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم القتل بمنطقة السلمية.

وأكد البيان أن قوات الأمن وجدت مع المتهم أربعة قنابل يدوية وبتدقيق وضعه تبين وجود مذكرة حكم قضائية تتضمن سجنه مدة عشرين عاماً بجرم القتل قصداً.

وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلب المذكور، تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً.

وفي صعيد متصل، أعلن جهاز الأمن العام في محافظة إدلب السورية، إلقاء القبض على قتلة وزير التعليم العالي فايز الخليف في ما يسمى “حكومة الإنقاذ”.

وقال “الأمن العام”، في بيان له، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه “ألقى القبض على العصابة التي خطفت وقتلت الدكتور فايز الخليف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من العثور على جثمانه رحمه الله في أحد الأراضي الزراعية بريف حلب الغربي”.

وأكّد الجهاز في بيانه أن “التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة والدوافع لقتل الوزير”.

وفي السابع من أبريل الجاري، اغتال مجهولون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في “حكومة الإنقاذ السورية” التي تعمل ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً).

ونشرت الوزارة بيان تعزية عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن “فايز الخليف اغتالته أيادي الغدر الآثمة”، دون أن تذكر تفاصل أكثر حول الحادثة.

وتعود حادثة اختفاء الخليف إلى الثالث من أبريل الحالي، لدى خروجه من منزله في حي الضبيط في مدينة إدلب، قبل العثور على جثته على أطراف بلدة التوامة في ريف حلب الغربي، وقد تعرض للتعذيب قبل قتله، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

وبحسب موقع الوزارة، فقد شغل فايز الخليف منصب وزير الزراعة سابقاً، وهو من مواليد عام 1982 في قرية الرصافة شرق سراقب، كما أنه حاصل على الإجازة في الاقتصاد الزراعي عام 2006 من جامعة حلب.

