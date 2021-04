صرَّح مصدر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، عن تمكن عناصر قسد من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الهول شمال شرق مدينة الحسكة.

وكشف المصدر أن أحدهما كان يعمل قاضياً لدى تنظيم داعش خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي السورية بين العامين 2014 و2019.

ويأتي اعتقال العنصرين خلال العملية الأمنية التي أطلقتها قسد في منطقة الهول والتي تضم مخيماً تحتجز فيه الإدارة الذاتية أفراداً من عائلات مقاتلي “داعش”، بحسب نورث برس.

كما ألقت وحدات خاصة تابعة لقوات قسد قبل أيام، القبض على قيادي وعنصرين آخرين تابعين لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”, ضمن ثلاث عمليات أمنية متفرقة في أرياف القامشلي والحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وبدأت الحملة الأمنية في مخيم الهول في الثامن و العشرين من مارس الفائت، بمشاركة خمسة آلاف عنصر من الأسايش وقوات قسد ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب.

وكانت قد كشفت قوى الأمن الداخلي، الأشايس في شمال شرقي سوريا، في 2 أبريل الجاري، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول، والتي تم فيها اعتقال العشرات من ضمنه قياديين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش“

وأصدرت الأشايس بياناً بهذا الخصوص من بلدة الهول، جنوبي الحسكة، قالت فيه أن “أول مرحلة من الحملة التي أطلقتها بمساندة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”وحدات حماية المرأة” و”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، في 28 من آذار الماضي انتهت”.

وتابعت الأشايش في بيانها: “الحملة التي شارك فيها أكثر من خمسة آلاف من قواتها، هدفها ضمان سلامة قاطني المخيم، البالغ عددهم أكثر من 60 ألف شخص من 57 دولةـ، بعد مقتل 47 شخصًا داخل المخيم خلال العام الحالي”.

وكانت قد أكدت الأشايس أنها اعتقلت 125 عنصرًا من عناصر خلايا تنظيم الدولة النائمة، وأشارت إلى أن 20 منهم ممن نفذوا الاغتيالات التي حدثت في مخيم الهول.

كما نوَّهت إلى أنها ضبطت داخل المخيم مستلزمات عسكرية خلال حملة التفتيش، ودارات إلكترونية تستخدم لصناعة العبوات الناسفة.

وأعلن عن الحملة كل من الناطق باسم “الأسايش” علي الحسن، و الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كينو كبرئيل، والناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود.

The post قسد تقبض على اثنين من تنظيم داعش أحدهما قاضي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ