أبو الغيط وكوبيش يبحثان بالقاهرة آخر مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة 14 أبريل 2021 (وال ) – بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط، ” خلال لقاء اليوم الأربعاء بالقاهرة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية في بيان، إن أبو الغيط وكوبيش استعرضا خلال اللقاء مجمل التطورات في ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وناقش الجانبان دور الجامعة العربية الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتشجيع الليبيين على استكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي.

كما بحثا سبل إتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأكد أبو الغيط، في هذا السياق، حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة دعما لهذه المسيرة الليبية الوطنية الخالصة حسب وصفه فضلا عن الارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية.

يُشار إلى أن المجموعة الرباعية بشأن ليبيا تضم في عضويتها كلا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي. (وال- القاهرة) ر ت

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