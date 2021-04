خبير سوداني يعلن عن بداية التطبيع الرسمي مع إسرائيل

قال الخبير السوداني في الشؤون الإسرائيلية، حسين قمر حسين، إن زيارة وفد سوداني رفيع المستوى إلى تل أبيب يعتبر بمثابة بداية التطبيع مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات حسين على خلفية الأنباء المتداولة بخصوص زيارة وفد سوداني رفيع إلى إسرائيل الأسبوع القادم.

وقال: “هذه الزيارة تعتبر مهمة جدًا، وجاءت عقب توقيع السودان إطار السلام الإبراهيمي، نحو تطور العلاقات السودانية – الإسرائيلية”، حسبما أفادت وكالة (سبوتنيك) للأنباء.

وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن زيارة الوفد السوداني خلال الأسبوع القادم، تتصادف مع العيد الوطني لإسرائيل، وهو مرور 74 عاما على إقامتها عقب هزيمة الجيوش العربية خلال حرب فلسطين، في العام 1948.

وأضاف: “يعني ذلك أن السودان يشارك في هذه المناسبة، وهو بمثابة بداية التطبيع مع إسرائيل. فقط تبقى الإجراءات التمثيلية للدولتين السياسية والدبلوماسية والاقتصادية؛ ويسبق ذلك إكمال الملف الأمني”.

وتوقع الخبير مشاركة عنصر رفيع مع الوفد الأمني والعسكري السوداني، من مجلس الوزراء السوداني، أو من وزارة الخارجية أو وزارة العدل.

واعتبر أن “المشاركة في هذه المناسبة، تعني الاعتراف الكامل بدولة إسرائيل، كجغرافية سياسية في الوطن العربي والمحيط الإقليمي للشرق الأوسط”.

وحول الثمار التي سيجنيها السودان من التطبيع مع إسرائيل، بين حسين، أن الاقتصاد السوداني بدأ في التدهور، منذ مايو 1969،عقب خروج رأس المال اليهودي السوداني، بعد قانون التأميم الذي أقره الرئيس الأسبق محمد جعفر النميري، في سبتمبر 1965.

ورأى حسين، أن تطوير العلاقات مع إسرائيل، خاصة الاقتصادية، “يمكن أن يكون جزءا من عودة العافية الاقتصادية إلى السودان، وتبادل المنافع مع إسرائيل. كما أن إسرائيل أيضا تحتاج إلى التعاون الاقتصادي مع السودان”.

وأمس الثلاثاء كشف مصدران بأن الحكومة السودانية تعتزم إرسال وفد سوداني رسمي لزيارة إسرائيل الأسبوع القادم، في خطوة منها لتعزيز العلاقات بين البلدين عقب اتفاق التطبيع تحت الرعاية الأمريكية.

وتحدث أحد المصدرين لوكالة “رويترز” للأنباء طالبًا عدم نشر اسمه او جنسيته، مؤكدًا إن الوفد السوداني الذي سيسجل زيارة إلى إسرائيل سيضم مسؤولين كبار في الأمن والمخابرات.

وأضاف المصدر أن موعد الزيارة مقرر لها الأسبوع القادم، وهي الآن بصدد الاتفاق عليها، حسبما أفادت صحيفة (القدس العربي).

وحتى كتابة هذه الخبر لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السودانية أو الإسرائيلية بخصوص هذه الزيارة.

