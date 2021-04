قائد قوات أمن شرم الشيخ يلقى مصرعه بحادث سير

توفي قائد قوات أمن شرم الشيخ العميد إيهاب عبد العاطي رفاعي، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير أليم وهو برفقة عائلته متجهاً لقضاء إجازة.

وقالت المصادر الأمنية أن سيارة قائد قوات شرم الشيخ انقلبت على بعد 25 كيلو مترا تجاه شرم الشيخ.

ما أسفر عن وفاة قائد قوات شرم الشيخ إيهاب عبد العاطي رفاعي، عن عمر يناهز الـ 50 عام.

وينحدر قائد قوات شرم الشيخ من محافظة الجيزة، من قوة مديرية أمن جنوب سيناء، بحسب قناة العالم.

وتم نقل رفاعي بعد وقوع الحادث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، إثر إصابته بنزيف داخلي، وكسر بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، ليفارق الحياة فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وعلى الفور تحركت قيادات مديرية الأمن باتجاه مستشفى شرم الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتحديد سبب الحادث، كما تم استخراج تصريح بدفن جثمان قائد قوات شرم الشيخ.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم ،عن وفاة 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل في بمحافظة أسيوط.

وقال المتحدث للوزارة خالد مجاهد، أنه” فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام” .

ليضيف أن” الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وتتم متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية”.

ومن جهة أخرى كانت قد أصدرت النيابة العامة في مصر ، نتائج التحقيقات في حادثة تصادم قطاري سوهاج، الذي حدث في مارس الفائت وأدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.

وجاء في نتائج التحقيقات بحسب النيابة العامة، أن مراقب برج محطة المراغة كان يتعاطى المخدرات “الحشيش”، بالإضافة إلى تعاطي مساعد سائق القطار المميز للحشيش وعقار “ترامادول” المخدر أيضا.

وأوضحت النيابة المصرية، في بيانها حول نتائج التحقيقات أن: “التحقيقات أكدت ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما” وهو ما يشير إلى الإهمال.

