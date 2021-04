أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، بأن نادي يوفنتوس قرر الدخول في منافسة برشلونة في صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، هداف مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وكان المان سيتي قد أعلن مؤخرًا نهاية مشوار أجويرو مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، بعدما قضى 10 سنوات داخل جدران ملعب الاتحاد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “سبورت” الإسبانية، قولها إن برشلونة رفقة يوفنتوس يعدان أكثر الأندية التي ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

وأوضحت أن برشلونة يسعى للتعاقد مع أجويرو لتدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم يحمل اسم كبير ويناسب الوضعية المالية للفريق في ظل الصعوبات التي يمر بها النادي على الصعيد المادي.

وذكرت الصحيفة أن المبلغ الذي يتقاضاه أجويرو مع الستي حاليًا (12 مليون يورو) لن يتمكن البرسا من دفعه، لكنه سيقدم راتبًا أقل مع مجموعة مكافآت.

ولفت التقرير، ان برشلونة سيجد منافسة شرسة من جانب فريق يوفنتوس الذي يسعى كذلك للتعاقد مع مهاجم كبير.

وكشف بأن إدارة يوفنتوس ستعمل في الفترة القادمة على بيع النجم كريستيانو رونالدو، وتوفير راتبه حتى تتعاقد مع مهاجمين جديدين، أحدهما سيرجيو أجويرو.

وتحدثت تقارير سابقة بان العلاقة القوية التي تجمع ليونيل ميسي مع مواطنه أجويرو ستساعد برشلونة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

كما أفادت الأنباء القادمة من إسبانيا بوجود صراع رباعي على خدمات نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو في ظل اقتراب عقده من النهاية وأحقيته بالتفاوض مع أي فريق الآن.

ونقل موقع (جول العربي) عن برنامج “الشيغرينتو” الإسباني قوله إن هناك أربعة أندية تتصارع على الظفر بخدمات لاعب أتلتيكو مدريد السابق حال قرر الرحيل هذا الصيف.

الأسماء المذكورة من قبل البرنامج الإسباني الشهير هي برشلونة الذي يبحث عن رأس حربة منذ الصيف الماضي وتم ترشيح أجويرو وذكره من قبل مرشحي الرئاسة.

ثاني الأندية المذكورة هو باريس سان جيرمان الذي يبدي مدربه ماوريسيو بوتشيتينو إعجاباً خاصاً بمواطنه ويراه تدعيماً مناسباً لخط هجومه.

وضمت القائمة أيضاً كلاً من يوفنتوس وإنتر عن السيري آ، واللذان يبحثان بدورهما عن رأس حربة إضافي يدعم الخط الأمامي بعد النقص الموسم الحالي.

The post يوفنتوس يزاحم برشلونة على صفقة سيرجيو أجويرو appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ