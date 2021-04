البيت الأبيض يُعلن موعد استئناف المحادثات الغير مباشرة مع إيران

صرَّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الإربعاء، عن موعد بدء الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما الغير مباشرة الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحادثات ستبدأ يوم غدٍ الخميس في فيينا، بحسب السومرية نيوز.

الجدير بالذكر أن إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي أجروا محادثات الأسبوع الفائت، وُصفت بالبناءة.

والهدف من المحادثات كان إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عام 2018 منه بحجة أن بنوده تحقق مصلحة طهران فقط.

يأتي إعلان البيت البيض عن استئناف المحادثات الغير مباشرة غداً بعد أن توجه المرشد الإيراني علي خامنئي، برسالة إلى الجانب الإيراني المشارك في المحادثات الجارية في فيينا بين طهران والقوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

إذ ان خامنئي قال للمفاوضين الإيرانيين خلال كلمة متلفزة له اليوم:”يجب أن لا تكون المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب استنزافية، ويستنزفون قدراتكم”.

ونبَّه المرشد الإيراني أنه: “على المفاوضين الإيرانيين الانتباه لكي لا تطول المباحثات النووية لأن ذلك يضر بإيران”.

وأشار خامنئي إلى أن: “أمريكا تريد من خلال المفاوضات أن تطفئ كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل وهذا ما لن نقبله أبدا”.

وأوضح خامنئي شرط إيران لإنجاح الاتفاق النووي قائلاً: “على الأمريكيين رفع العقوبات أولا ونحن سوف نؤدي واجباتنا (في الاتفاق النووي)، بعد التأكد من رفع العقوبات”.

ووصف خامنئي اقتراحات البيت الأبيض بأنها: “اقتراحات متكبرة ومسيئة وحتى غير قابلة للنظر فيها”.

ومن جهته أكد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران، رغم إعلانها عزمها على تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة، الأمر الذي يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية.

فيما عدَّت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأربعاء، أن إعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، يشكل “تطورا خطيرا”، وهو خطوة “تخالف أجواء” المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

حيث صرح الناطقون باسم وزارات خارجية الدول الثلاث الموقعة على اتفاق العام 2015: أن “هذا يشكل تطورا خطيرا،. لأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب يشكل خطوة مهمة لصنع سلاح نووي”، و ”تخالف الأجواء البناءة وحسن النية في المحادثات”.

ووفق تصريحات لسفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ,فإيران تنوي بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين بالمئة اعتبارا من “الأسبوع المقبل”.

