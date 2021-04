محمد بن راشد : جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي 2020

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي 2020.

وأضاف آل مكتوم، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن ،استعرضنا في بدايته استعداداتنا للحدث الأكبر الذي تستضيفه دولتنا في 2021.

وأضاف ” عشرة أعوام من البناء .. 230 ألف عامل .. 190 دولة مشاركة .. و170 يوما لانطلاقته.. نحن جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي 2020″.

وتابع “نجاح أكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية، ووجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكسبو لتوسيع آفاق التعاون الدولي والمساهمة في رسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا”.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات “كما اعتمدنا اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي نسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “اعتمدنا أيضا سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل لـ 50٪ من صادراتنا وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم”.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أقررنا مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال ..بالإضافة لتعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين”

وتابع” ستبقى حكومة الإمارات مرنة .. وسريعة .. ومواكبة لكافة الظروف”

نقلت العين الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، تعليق المسؤولون ألأوروبيون على طلب من منظمو إكسبو دبي ولجنة تسيير المعرض، تأجيل إقامته لمدة عام في ظل انتشار فيروس كورونا واعتبرو انه قرار مسؤول ويفرضه الواقع.

وكان قد اعلن منظمو إكسبو 2020 دبي، الأمس إن لجنة التسيير وافقت على بحث تأجيل افتتاح المعرض العالمي لمدة عام بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم اكسبو 2020 في دبي “نقوم بمراجعة الخطط والتحضيرات بانتظام بما يتماشى مع التوجيهات من الإمارات والجهات المعنية الدولية”.

وتتألف اللجنة من منظمي إكسبو مع الدول المشاركة بالإضافة إلى المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس وهو الذي يشرف على الحدث.

وبحسب المتحدث فإن “أي قرار حول إكسبو يجب أن يكون تعاونيا يتم اتخاذه مع المشاركين والمكتب الدولي للمعارض بالإضافة إلى جهات معنية اخرى“.

وتعول دبي على المعرض لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

The post محمد بن راشد : جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي 2020 appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ