بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والسفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي في مكتبه ببغداد، السفير التركي، بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية.

وقال البيان إن الجانبين “بحثا العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

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الكاظمي والسفير التركي يبحثان العلاقات الثنائية وملفات مشتركة

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والسفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي في مكتبه ببغداد، السفير التركي، بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية.

وقال البيان إن الجانبين “بحثا العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الكاظمي في البيان على “حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة أساسا لحل الكثير من القضايا والملفات”.

ومن المقرر أن يتسلم علي رضا غوناي، مساعد رئيس دائرة شؤون العراق في وزارة الخارجية التركية، مهامه قريبا كسفير لأنقرة في بغداد، خلفا ليلدز.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار الكاظمي أنقرة، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق الجانبان، خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة، لا سيما التجارية والاقتصادية والاستثمارية.