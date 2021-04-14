بحفل استقبال رسمي.. وصول سعد الحريري إلى موسكو

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، يوم الأربعاء، إلى موسكو بزيارة سيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين.

وقال الحريري، في تغريدة له عبر “تويتر” إن حفل استقبال رسمي أقيم له في مطار موسكو، حيث كان على رأس مستقبليه الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والسفير اللبناني في موسكو شوقي أبو نصار ومبعوثه الخاص إلى روسيا جورج شعبان.

وكان شعبان كشف يوم أمس الثلاثاء أن الحريري يعتزم أن يطلب مساعدة اقتصادية من روسيا، مبينا أن الطلب يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.