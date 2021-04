الحريري يصل إلى العاصمة الروسية موسكو بزيارة رسمية

وصل سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية ستشهد لقاءات رفيعة المستوى.

إذ أنه من المقرر أن يلتقي الحريري خلال هذه الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين الروس، بحسب المنار.

واستقبل الحريري في مطار موسكو، الممثل الخاص للرئيس بوتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، برفقة نائب رئيس التشريفات في الحكومة الروسية السفير كوزنيسوف، وعن الجانب اللبناني حضر السفير اللبناني في موسكو شوقي أبو نصار، والمبعوث الخاص للحريري إلى روسيا جورج شعبان.

وكانت قد سبقت الزيارة تحليلات حول أهدافها وأن الهدف الرئيس منها هو طلب معونة اقتصادية للبنان من روسيا.

وكشف الممثل الخاص لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في روسيا، عن أبرز الملفات التي سيناقشها الأخير خلال زيارته إلى موسكو بعد يومين.

وقال جورج شعبان وهو الممثل الخاص للرئيس الحريري في روسيا: إن “رئيس الوزراء المكلف سيبحث خلال زيارته موسكو، مسألة المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة و الخروج من الأزمة الاقتصادية، و تأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وخلال حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار شعبان إلى أن “لبنان منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر 2019، يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج إلى مساعدات اقتصادية و سياسية، ولهذا يزور سعد الحريري روسيا، لأنه يدرك أن لموسكو علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني”.

إذ قال شعبان: “طبعاً، الحريري سيطلب من روسيا المشاركة في حل تشكيل الحكومة، نظراً لما لها من علاقات جيدة مع كافة القوى اللبنانية والإقليمية، واستخدام وزنها السياسي للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي في لبنان”

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكّد الممثل الخاص لسعد الحريري في روسيا على أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات اقتصادية في مختلف القطاعات”، مضيفا: “وسنعرف أين يمكن أن تساعد روسيا، كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية، حيث إن كورونا ينتشر بلبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وبما أن اللقاح الروسي “سبوتنيك v” يعتبر من افضل اللقاحات “.

