استهداف مطار أربيل بصاروخ وسماع دوي انفجارات

نقلت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأربعاء، أنباء عن سماع دوي انفجارات في أربيل في إقليم كردستان شمال العراق جراء استهداف مطار أربيل بالصواريخ.

وقال مصدر أمني بحسب السومرية نيوز، إنه “تم استهداف مطار اربيل بصاروخ قبل قليل”، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وسائل إعلام أخرى أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت أنه لا وجود لأضرار جراء سقوط قذائف على مطار أربيل اليوم.

وبدوره محافظ أربيل أوميد خوشناو، صرَّح أنه: ” لا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل”.

وأكدت وزارة الداخلية بانها فتحت تحقيق في حادثة استهداف مطار أربيل، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

ونقلت المصادر الإعلامية أن الجهات الأمنية فرضت طوق أمني بعد استهداف المطار بالصواريخ وأغلقت جميع مداخل المطار.

وفي السياق، كانت قد نفت الخارجية الإيرانية في 16 فبراير الفائت، ضلوعها في الهجوم على مطار أربيل، واعتبرت توجيه الاتهام لها بالمحاولات المشبوهة لإلصاق التهمة بطهران.

كما أعلنت سلطات إقليم كوردستان العراق، في 16 فبراير الفائت، إعادة فتح مطار أربيل الدولي بعد إغلاقه، لليلة كاملة، نتيجة استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، أكّد مدير المطار أحمد هوشيار، أن 3 قذائف صاروخية استهدفت ليلة أمس، مطار أربيل الدولي وسقطت بالقرب من سياج المطار.

وأشار هوشيار إلى أن القصف الصاروخي أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 5 أشخاص بجروح من الشركات العاملة مع القوات الدولية، مؤكداً أنهم “أغلقوا المطار من الساعة 10 حتى الساعة 12 من صباح اليوم التالي للحفاظ على سلامة المسافرين والخطوط الجوية العاملة في المطار”.

وكانت قد أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء 15 فبراير الفائت، عن سقوط قذائف هاون على محيط مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن: “ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشار أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة”.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأميركية “غاضبة” بسبب الهجوم الصاروخي واستهداف مطار أربيل الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية.

وأضاف بلينكن أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجمات قتلت متعاقدا مدنيا وجرحت عددا من أعضاء التحالف، من بينهم جندي أميركي وعدد من المتعاقدين الأميركيين.

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