الخارجية السورية تدين قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحادثة سراقب

ادانت الخارجية السورية بأشد العبارات تقرير (فريق التحقيق وتحديد الهوية) حول حادثة سراقب المزعومة: فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تقرير ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” حول حادثة سراقب المزعومة تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير “بعثة تقصي الحقائق” المزور حول حادثة دوما (2018).

وقالت الخارجية السورية رداً على التقرير إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى.

حيث نشرت الوزارة بياناً قالت فيه : “تحمّل الحكومة السورية الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري ” ، وفقأً لما نقلته قناة العالم .

و أوضحت أن ” واشنطن أضافت إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية” .

” في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بقانون قيصر سيء الصيت وضغوطها التي تمارسها على دول العالم بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سوريا وخنق الشعب السوري في قوته اليومي“.

كما ذكرت الوزارة في البيان الجرائم التي اعتاد الاحتلال ممارستها بشكل يومي المباشر كدعمها للميليشيات الانفصالية الإرهابية ، و قصف البنى التحتية في الشمال السوري ، إضافة لاستباحة الحدود البرية مع العراق .

و في السياق، تواصل قوات الاحتلال الأمريكي اليوم، سرقة القمح السوري من صوامع الشمال الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بها.

إذ أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على سرقة وتهريب دفعة جديدة من القمح السوري من صوامع الطويبة بريف الحسكة الشرقي إلى شمال العراق، بحسب سانا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية أن رتلاً تابعاً لجيش الاحتلال الأمريكي يتألف من 17 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع الطويبة في منطقة الرميلان تحرَّك باتجاه شمال العراق بحماية آليات تابعة للاحتلال وميليشيا “قسد” المرتبطة به.

وفي 16 مارس الفائت هرَّبت قوات الاحتلال الأمريكي رتل محمل بالقمح السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية أيضاً.

و قبله بيومين أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي عبر منافذ حدودية غير شرعية، عشرات الشاحنات المحملة بالعتاد اللوجستية والعسكرية إلى قواعدها بريف الحسكة.

وأكدت مصادر محلية من قرية الخزنة أن رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخلت إلى الأراضي السورية من العراق.

The post الخارجية السورية تدين قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحادثة سراقب appeared first on Souk Ukkaz News.

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