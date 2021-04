أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي

علّقت الفنانة السورية النجمة أمل عرفة على تغريدة لأحد المتابعين، تساءل فيها عن سبب غيابها عن المسلسلات الرمضانية في الموسم الحالي.

وقالت عرفة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إنها “لا تعتب على أي شخص لعدم وجودها هذا الرمضان، وخاصة الأصدقاء”.

وأكّدت عرفة، أن “المهم بالنسبة لها هو أنها بخير وراضية”، مشيرة إلى أنها “دائماً منهمكة بالعمل ولا تجد وقتاً فارغاً”.

تعليق الفنانة أمل عرفة جاء رداً على تغريدة لأحد المتابعين قال فيها: “ألا تجدون أن هناك مساحة فارغة في الموسم الرمضاني، لا تملؤها إلا أمل عرفة بكل ما تملكه من موهبة وإبداع”.

الجدير ذكره، أن بطلة مسلسل “دنيا”، كانت قد كتبت تغريدة في شهر فبراير/ شباط الماضي، أكّدت عدم مشاركتها في رمضان 2021: “أصدقائي هذا العام سأكون خارج الموسم الرمضاني (رغم أني لا أحبذ هذه العبارة) وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم توفر النص الجيد على الأقل ما عُرِضَ عليّ لهذه اللحظة.. كل الأمنيات بالتوفيق لمن بقي يحمي الفن والفنانين”.

أمل عرفة : عمري خمسون.. وتاريخان لطلاقي 2013 و 2015

صححت الفنانة السورية، النجمة الشاملة أمل عرفة، تاريخ وقوع الطلاق بينها والفنان النجم عبد المنعم عمايري، من 2015 كتاريخ معلن، إلى 2013 كتاريخ حقيقي.

أتى ذلك خلال مقابلة أجرتها عرفة على المحطة الإذاعية السورية (سوريانا أف إم)، في نوفمبر الماضي.

وبيّنت نجمة (عيلة خمس نجوم) أنها تزوجت عمايري سنة 2003، واستمرا عشرة أعوام، حيث وقع طلاقهما سنة 2013 ، لكنهما أخفيا الخبر، حتى عام 2015 ، متكلفين بذلك عناء وجهداً طويلاً، خاصة أنهما والدا طفلتين، وأن هناك عمر جميل جمع بينهما.

وعن عمرها، صرحت مؤدية شخصية (رمزية) في المسلسل الشهير (كسر الخواطر)، أنها من تولد 1970، أي انها في الخمسين من عمرها، مستغربة من الفنانات اللواتي يصغرن أعمارهن، فالعمر ليش مشكلة بالنسبة للكاتبة والممثلة والمطربة أمل عرفة.

وبالانتقال إلى ملف الزواج، وإمكانية الارتباط مجدداً، أعربت نجمة (خان الحرير)، أنها ليست ضد الزواج كفكرة، لكنها لا تبحث عنه في هذا الوقت، فإن أتى عفوياً حقيقياً فأهلا به، وإن لم يأتِ فلم ولن تصنعه.

يشار إلى أن أمل عرفة نجمة غنية عن التعريف، وهي ابنه الملحن الأشهر الراحل سهيل عرفة، ورثت عنه حب الموسيقا والغناء، وأبدعت في تقديم أغنيات متفردة، كللتها بأغنية (صباح الخير يا وطناً)، في بداية مشوارها الفني، حيث كانت بعمر الخمسة عشر ربيعاً.

