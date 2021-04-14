فنلندا : مستعدون لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي

هلسنكي 15 ابريل 2021 ( وال )- أكد مكتب الرئيس الفنلندي ” ساولي نينيستو ” اليوم الخميس، استعداد فنلندا لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي ” فلاديمير بوتين” والأمريكي ” جو بايدن ” .

وقال المكتب إن فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة. أما هذا اللقاء المحتمل فقد جرى إبلاغ كلا الطرفين بالاستعداد لتنظيمه”.

وأوضحت الرئاسة أن العرض المذكور جرى قبل وقت معين وليس أثناء المحادثات التي أجراها ” بوتين ” و ” بايدن ” عبر الهاتف، أمس الثلاثاء.

وفي أعقاب الاتصال الذي بادر إليه الجانب الأمريكي ذكر البيت الأبيض في بيان أن ” بايدن ” طرح فكرة عقد قمة روسية أمريكية على أراضي دولة ثالثة.

من جهته أشار الكرملين إلى أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار حول أبرز مسارات ضمان الأمن العالمي.

وفي يوليو 2018 عقدت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي جرت ضمنها المحادثات المتكاملة الأولي بين بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما استضافت هلسنكي في السابق أكثر من مرة محادثات روسية أمريكية حول الحد من التسلح. (وال- هلسنكي) ر ت

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