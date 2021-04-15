الصحة المصرية : 15 مصاباً في حادث قطار بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة المصرية ، صباح اليوم الخميس، إصابة 15 شخصاً جراء خروج قطار (القاهرة ‏‏– الزقازيق) عن القضبان بالقرب من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية (80 كيلومتراً شمال شرق‎ القاهرة).‏‎

وأكدت الوزارة عدم وجود وفيات نتيجة الحادث، مشيرة إلى أن ستة من المصابين خرجوا من المستشفى بعد ‏تلقي الرعاية الطبية اللازمة‎.

وقال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية المتحدث باسم الوزارة، إنه فور وقوع الحادث ‏تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي‎.

وكشف مجاهد عن أن باقي المصابين يعانون إصابات بسيطة إلى متوسطة «كسور وجروح وسحجات وكدمات ‏بأماكن متفرقة بالجسد‎»‎‏.‏‎

ولم يتم بعد الكشف عن سبب الحادث‎.

وفي نهاية مارس الماضي حصل تصادم كبير بين قطارين في الصعيد أودى بحياة 32 مواطن وعدد من الجرحى.

وكشف بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية في مصر عن معلومات جديدة توضح أسباب تصادم القطارين في الصعيد.

وورد في بيان هيئة السكك الحديدية في مصر: “أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر – الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين”.

وأكمل البيان: “عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وإنقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

كما أشار إلى أنه: “جار حصر الضحايا والمصابين بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.”، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم”.

وفي السياق، توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالحساب لكل من تسبب في حادث تصادم القطارين، في محافظة سوهاج، بـ “الجزاء الرادع”، متوجهاً بالتعزية لأسر الضحايا.

وقال السيسي في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنني “تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي وقع اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأكد السيسي، على أن “الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه دون استثناء، ولا تلكؤ ولا مماطلة”، وتابع موجهاً التعزية لأسر الشهداء: “وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله”.

The post الصحة المصرية : 15 مصاباً في حادث قطار بالشرقية appeared first on Souk Ukkaz News.

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