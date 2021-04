انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في تعاملات اليوم الخميس مسجلاً 3190 ليرة للمبيع ، مقابل 3300 كان قد سجلها أمس .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3820 مقابل اليورو ، و 852 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10857 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 869، بينما سجل الجنيه المصري 204 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 395 ليرة سورية .

و في هذه الأثناء بقي سعر الدولار مقابل الليرة السورية على سعر 1265 في المصرف المركزي السوري، لكن الأخير أعلن تعديل السعر بالنسبة للمنظمات الدولية العاملة في البلد .

الخسائر الاقتصادية في سوريا تجاوزت 442 مليار دولار

وفي سيبتمبر الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.

وأكدت اللجنة، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.

تدهور الليرة

وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار.

وخلال العام الفائت 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.

وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).

The post الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الخميس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ