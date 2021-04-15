الأردن : إعتماد مسالخ جديدة لاستيراد اللحوم من دولة السودان

أعلنت وزارة الزراعة في الأردن ، الموافقة على اعتماد عدد من المسالخ الجديدة في السودان، وذلك بعد أن تم مؤخراً، فتح باب استيراد اللحوم المبردة من السودان جواً.

ووافق وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، على تنسيب لجنة المسالخ باعتماد مسلخ الشاهين الأفريقي بمحلية كرري في أم درمان، ومسلخ غناوة بمحلية أم درمان، والسماح بالاستيراد منهما، بالإضافة لمسلخ الكدرو الحديث ببحري المعتمد سابقاً لدى الوزارة.

بيان الوزارة

وقال بيان للوزارة طبقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن اعتماد المسالخ الجديدة جاء بعد أن استكملت كافة الوثائق المطلوبة منها، وبعد التقييم الذي قامت به اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم الوضع البيطري في السودان نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها منع أي عمليات احتكار قد تحدث، وزيادة المنافسة بين المصدرين من هذه المسالخ والمستوردين منها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية.

وقالت الوزارة، إن قرارها جاء بهدف تشجيع المستوردين للحصول على رخص الاستيراد، وتأمين مسالخ معتمدة في السودان.

وفي 31 مارس الماضي وصلت شحنة لحوم مذبوحة عجالي تقدر بحوالي «40» طن إلى المملكة الأردنية الهاشمية من مسلخ الكدرو بعد توقف دام عشرة أعوام.

وأعلن وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، تفعيل البروتوكول الفني بين السودان والأردن، وتذليل المعوقات كافة لانسياب صادر اللحوم للمملكة الأردنية في إطار تطوير وتنويع صادر الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية د. آمال الماحي، اطلعت الوفد الأردني الذي زار السودان أواخر مارس الماضي على الإمكانيات التي تتمتع بها المحاجر والمسالخ والمعامل السودانية وجودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية الدولية.

ووافقت وزارة الزراعة الأردنية على السماح باستيراد اللحوم الطازجة المبردة بالطائرات من السودان، وليس الخراف الحية تجنبًا لبعض الأوبئة المشتركة بين الحيوان والإنسان.

ونقلت تقارير إعلامية عن مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية الأردني، علي أبو نقطة، قوله إن وزير الزراعة وجّه كتابا إلى رئاسة الوزراء بطلب تشكيل لجنة فنية لتقييم الوضع الصحي البيطري في السودان تمهيدًا لإعادة واستئناف استيراد اللحوم الطازجة.