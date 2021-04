والر : قادرون على حماية قنصليتنا في حال لم تحمينا العراق

أكد القنصل الأميركي في أربيل روب والر أن الحكومة الأميركية تستطيع تأمين الحماية اللازمة للقنصلية التابعة لها في حال لم تقدر الحكومة المحلية على ذلك.

حيث قال والر في تصريح له أن ” الإدارة الأميركية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم، إذا لم توفر لهم السلطات العراقية الحماية” .

“إننا في العراق لبناء علاقاتمشتركة تخدم الدوليتين ، وإن لم يتول العراق حمايتنا، سنضطر لاتخاذ إجراءات الحماية الخاصة بنا”، وفقاً للأناضول .

و شدد على أنه من واجب الحكومة العراقية توفير شعور الأمان لدى الممثليات وحماية السفارات ، مندداً بالفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران .

و استعرض القنصل تقريراً للاستخبارات الوطنية الأمريكية و الذي أفاد بأن إيران والحشد الشعبي يشكلان تهديدا للعراق ، واصفاً هذه الجهات بأنها ليست منضبطة أبدا تجاه حماية ممثليات الدول.

يأتي هذا التصريح على خلفية الاعتداء الصاروخي الأخير الذي استهدف مطار أربيل.

وقال مصدر أمني بحسب السومرية نيوز، إنه “تم استهداف مطار اربيل بصاروخ قبل قليل”، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وسائل إعلام أخرى أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت أنه لا وجود لأضرار جراء سقوط قذائف على مطار أربيل اليوم.

وبدوره محافظ أربيل أوميد خوشناو، صرَّح أنه: ” لا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل”.

وأكدت وزارة الداخلية بانها فتحت تحقيق في حادثة استهداف مطار أربيل، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

ونقلت المصادر الإعلامية أن الجهات الأمنية فرضت طوق أمني بعد استهداف المطار بالصواريخ وأغلقت جميع مداخل المطار.

وفي السياق، كانت قد نفت الخارجية الإيرانية في 16 فبراير الفائت، ضلوعها في الهجوم على مطار أربيل، واعتبرت توجيه الاتهام لها بالمحاولات المشبوهة لإلصاق التهمة بطهران.

كما أعلنت سلطات إقليم كوردستان العراق، في 16 فبراير الفائت، إعادة فتح مطار أربيل الدولي بعد إغلاقه، لليلة كاملة، نتيجة استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، أكّد مدير المطار أحمد هوشيار، أن 3 قذائف صاروخية استهدفت ليلة أمس، مطار أربيل الدولي وسقطت بالقرب من سياج المطار.

