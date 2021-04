أكدت جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) استهدافهم لعدة نقاط حساسة في عمق مدينة جازان السعودية على الحدود اليمنية ، عن طريق طائرات مسيرة و صواريخ .

حيث قال الناطق الرسمي باسم الجماعة ، اللواء يحيى سريع :”نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان”.

و أضاف اللواء “تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو ” .

و أوضح أنه ” فيما تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة”.

و في وقت سابق ، أكد يحيى سريع أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

كما قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

هذا و كانت الجماعة تكرر استهدافها للشركة ، إذ أكدت قيادة أنصار الله اليمنية ( الحوثيون ) أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية ، صباح اليوم الخميس ، بصاروخ مجنح ( قدس 2 ) .

حيث صرحسري عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 ، واصفاً الإصابة بالدقيقة .

و أوضح سريع أن ” هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز“.

The post أنصار الله يؤكدون استهداف مناطق حساسة في المملكة السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ