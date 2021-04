الصحة السودانية تسجل 90 إصابة و 14 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية ، فجر اليوم الخميس ، عن تسجيلها لـ 90 حالة إصابة ، إضافة إلى 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .

حيث نقلت الأناضول عن الصحة السودانية بيانها الذي أكدت فيه ارتفاع عدد الإصابات الكلي إلى 31790 حالة منذ بداية الانتشار الوبائي .

و أوضحت أن إجمالي الوفيات المسجلة ارتفع إلى 2208 وفاة ، في حين أن حالات الشفاء وصلت إلى 25539 حالة .

و أشارت الوزارة إلى أن العاصمة الخرطوم لا تزال تتصدر قائمة أعلى عدد جراء وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع باقي ولايات السودان.

حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و (45) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن التقرير الوبائي ليوم الإثنين الماضي، حسبما أفاد (راديو دبنقا) السوداني.

وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم سجلت “141” حالة اشتباه و(31) حالة مؤكدة، مع ازدياد عدد وفيات كورونا بحالتين جديدتين.

كما ذكر التقرير أن الولاية الشمالية سجلت حالتي اشتباه مع وفاة شخص واحد بسبب فيروس كورونا، وفي النيل الأبيض تم رصد 7 حالات مؤكدة.

و في السياق ،كشف وزير الصحة السوداني عمر النجيب يوم السبت الماضي عن وفاة ثلاثة مرضى بمركز عزل كورونا بالخرطوم بسبب عطل التيار الكهربائي، نافيًا أن يكون السبب انقطاع في الكهرباء.

وقال النجيب في مؤتمر صحفي إن عطل التيار الكهربائي كاد أن يؤدي بحياة 6 مرضى مصابين بكورونا داخل مركز العزل، وتم إنقاذ 3 آخرين ونقلهم إلى مركز عزل آخر.

وطالب الوزير من وزارة الصحة بالخرطوم تجنب حدوث أعطال في التيار الكهرباء مستقبلًا، لافتًا إلى وجود معاناة حقيقة داخل المراكز الصحية والمستشفيات جراء أزمة الكهرباء الخانقة.

وأكد النجيب أن البلاد قد تعود إلى حالة الإغلاق العام في حال لم يلتزم المواطنون بالتوجيهات الصادرة عن لجنة الطوارئ الصحية بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأوضح أن مخاطر الإغلاق العام ستكون وخيمة على المواطنين سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وأن وزارة التربية والتعليم لديها مخاوف من إمكانية إغلاق البلاد لكونها ستؤثر بصورة مباشرة على التقويم الدراسي مما قد يؤدي إلى فشله.

