العاهل السعودي يعين مستشارا له برتبة وزير

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، مستشارا له برتبة وزير.

وجاء قرار العاهل السعودي بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 )، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ).

وجاء في البيان الملكي: “يعين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

وفي سياق آخر، اعتقلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، 176 مواطنا ومقيما منهم من يعمل في جهات حكومية، بتهم الرشوة والتزوير والاستغلال الوظيفي.

وفي بيان نشرته الهيئة على صفحتها على تويتر جاء فيه: أن “فرق الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات”.

وأضافت: “تم توقيف المتهمين لتورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء”.

وفي الشأن السعودي، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بضرورة نبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل والحوار والتعاون على البرّ والتقوى.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن العاهل السعودي، وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي سلمان قال فيها: “جعل الله من رمضان رحمة للعالمين وفرصة للمسلم أن يراجع نفسه وعمله بما يتضمنه الشهر الجليل من دروس جليلة تحض على التنافس في الخيرات والأعمال الصالحة.

وتابع: “نأمل من الجميع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة والمبادرة بأخذ اللقاح.

وأضاف: “نعتز بإجراءات المملكة النموذجية والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين من الجائحة”.

وتوجه الملك سلمان بالشكر لجميع الجنود المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي، و قطاعات الدولة الذين وضعوا أمن البلاد وسلامة أبنائها والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار.

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