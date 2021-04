وزير التربية والتعليم اللبناني يحدد موعد عودة الدراسة بالمدارس

أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني، طارق المجذوب، اليوم الخميس أن موعد عودة الدراسة سيكون يوم 21 إبريل/ نيسان الجاري، على ثلاثة مراحل.

وقال وزير التربية والتعليم في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر:” لكي ننقذ ما تبقّى من العام الدراسي تبدأ العودة في التعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لثلاث مراحل والعودة لن تكون للتلامذة الذي يعانون من أوضاع صحية”.

أوضح المجذوب أن الوزارة قامت بتقليص للمناهج، قائلا: “حضرنا تقليصاً للمناهج الدراسية لكل الصفوف واليوم وقعنا قرارات التقليص بعد تعديلات بسيطة”.

وأكد الوزير اللبناني : “تم تأمين ما ينقصنا من حواسيب كما أمّنّا 60 ألف تابلت للتلامذة”.

وحول خطة تلقيح الطلاب، قال وزير التربية اللبناني :” افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة، وسيتبعها باقي المراحل”، لافتا إلى أنه “إذا لم ننته من عملية التلقيح فهذا لا يعني أننا لا يمكننا العودة بخطة التعليم المدمج، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية”.

وعن وضع المدرسين قال الوزير: “وضع الأساتذة سيء والوضع الصحي في لبنان خاص، وهذه قضية شعبوية وانتخابية وسياسية بامتياز، ولكن هذا ليس دور وزارة التربية، والوزير بدوره يجب ألا يذهب الى القرار السهل كما يجب حماية العام الدراسي لا تضييعه” حسب تعبيره.

هذا وقد اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، امس الأربعاء، رصدها 2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 502,299 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 40 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 6778 حالة.

كما أشارت الصحة اللبنانية، إلى تسجيل 1850 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 821 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 413,175 حالات.

وأعلنت السلطات الصحية في لبنان، الجمعة الماضي، فرض حظر تجول اعتباراً من 12 أبريل/ نيسان، ولغاية شهر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، “يُمنع الخروج والولوج إلىى الشارع اعتباراً من نهار الإثنين في 12/4/2021 ولمدة شهر من ​الساعة​ 9:30 مساءً، ولغاية 5 صباحاً من كل يوم”.

وأكّدت الغرفة، في بيانها، على وجوب الالتزام بالاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار وباء ​كورونا​، مشددة على ضرورة ارتداء ​الكمامة​ تحت طائلة تنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

كما طلبت من المرجعيات الروحية “التحذير من مغبة عدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس مع اتخاذ إجراءات مشدددة في دور العبادة تتمثل بأن لا تتعدى نسبة الحضور 30% من القدرة الإستيعابية، ومنع إقامة الإفطارات الجماعية والولائم والخيم الرمضانية”.

