ودع فريق ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله السلبي مع فريق ريال مدريد الإسباني في جولة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب الانفيلد .

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي في البطولة ، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف ، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في مدريد، بحسب موقع bein sports .

وفي وقت سابق كان قد أبدى مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب الثلاثاء الفائت ، ثقته بقدرات لاعبيه على تحقيق “الريمونتادا” أمام ريال مدريد بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ذهابًا.

وعبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قال كلوب: “خسرنا 3-1 لذلك علينا تقديم المزيد في لقاء العودة، ليس هنالك المثير لنخسره”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأكد بأن المهم بالنسبة له حاليًا هو تحقيق الفوز واللعب بالطريقة التي يعرفها الجميع عن ليفربول، لافتًا إلى أن النتيجة ليست مهمة للغاية بقدر الفوز.

ومضى في القول: “ليفربول يجب أن يدافع بصورة أفضل أمام ريال مدريد، لا أعرف إن كنا نستحق “الريمونتادا”، إلا أن الإيمان بإمكانية فعلها يجب أن يتوفر”.

ولفت كلوب إلى أن عدم وجود جمهور قد تكون مشكلة إضافية للفريق، وأن عليهم الآن خلق أجواء خاصة بدون جمهورهم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي صنعه جمهور ليفربول في تحقيق “الريمونتادا” بمواجهات سابقة.

ومضى في القول: “بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، ريال مدريد في حالة جيدة، لقد فازوا على برشلونة في مواجهة كبيرة، لذا يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا”.

ومدح كلوب، مهاجم الريال فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى موهبته المدهشة وأنهم كانوا على علم بذلك قبل المباراة، مؤكدًا أن تحسن كثيرًا.

وقال إن عليهم الدفاع بشكل أفضل أمام فينيسيوس الذي سجل هدفين في لقاء الذهاب، مختتمًا بالتأكيد على أنهم سيحاولون تحقيق المفاجأة.

كما أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى إن لاعب خط وس ريال مدريد فيدي فالفيردي تحيط حوله شكوك كبيرة للمشاركة في لقاء ليفربول، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقته في مباراة الكلاسيكو السبت الماضي.

The post ريال مدريد يطيح بليفربول ويتأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا appeared first on Souk Ukkaz News.

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