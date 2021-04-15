التعايشي يكشف عن تحركات جديدة بشأن اتفاق مسار شرق السودان

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ، محمد حسن التعايشي ، إن مؤتمر شرق السودان ، سينعقد قبل مؤتمر الحكم والإدارة ، المزمع في أبريل الحالي.

والتعايشي ، هو أحد قادة التفاوض ، من جانب الحكومة الانتقالية ، في اتفاق سلام جوبا ، الموقع مع الجبهة الثورية ، في أكتوبر الماضي.

ونص اتفاق سلام جوبا ، على خمسة مسارات ، بينها مسار الشرق ، الذي واجه اعتراضات كبيرة ، من مكونات محلية عديدة.

وأكد التعايشي ، على بدء المناقشات ، مع القوى التي لديها ملاحظات على الاتفاقية ، إلى جانب القوى الموقعة ، على اتفاق سلام جوبا.

وأوضح التعايشي ، أن هذه المناقشات مستمرة، وقال: “أؤكد أن مؤتمر شرق السودان ، سينعقد قبل مؤتمر نظام الحكم والإدارة ، وسيكون مؤتمر الحكم والإدارة مكملاً للقضايا التي سترفع من مؤتمر شرق السودان”.

ولفت عضو مجلس السيادة الانتقالي ، في حديث لوكالة السودان للأنباء ـ سونا ، يوم الأربعاء ، إلى أن اتفاق شرق السودان ، سيعرض في مؤتمر ، لأهل الشرق.

وأشار إلى مشاركة ، كل القطاعات السياسية والاجتماعية ، في شرق السودان لإضافة ما تراه مناسباً لاتفاقية سلام جوبا وتنفيذها.

وأضاف ، أن اتفاق سلام جوبا لمسار شرق السودان ، وضع اعتباراً للقوى التي ليست جزءًا من الاتفاق.

تحركات للوساطة

ووصل العاصمة السودانية الخرطوم ، مقرر الوساطة الجنوب سودانية ، ضيو مطوك ، بغرض معالجة ، ما تم وصفها باختلالات ، في وثيقة سلام جوبا.

وأشار إلى تركز نقاشهم ، حول ملفات تقسيم الثروة ، بمساري الشمال والوسط.

وأجرى مطوك مباحثات مع رؤساء مساري الوسط التوم هجو، والشمال محمد داؤود بنداك، ومحمد سيد احمد الجاكومي، بالعاصمة الخرطوم.

وقال مطوك الذي يترأس وفد الوساطة الزائر: “جلسنا مع الطرف الحكومي، والمسارين”.

وأضاف: “طرحنا بعض الأفكار التي يمكن أن تعالج الاختلال الموجودة في ملف الثروة”.

وكان مستشار رئيس جنوب السودان ، توت قلواك ، قاد مفاوضات مضنية في زيارته الأخيرة للخرطوم ، لحلحلة المشكلات التي تعتري ملف الشرق.

وترفض مكونات أهلية من شرق السودان، اتفاق المسار، وترى أنه تعمد إغفال عناصر رئيسة.