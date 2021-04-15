ليبيا نيوز

التعايشي يكشف عن تحركات جديدة بشأن اتفاق مسار شرق السودان

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مصدر الخبر / موقع المراسل
موقع المراسل
مصدر الخبر / موقع المراسل

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ، محمد حسن التعايشي ، إن مؤتمر شرق السودان ، سينعقد قبل مؤتمر الحكم والإدارة ، المزمع في أبريل الحالي.

والتعايشي ، هو أحد قادة التفاوض ، من جانب الحكومة الانتقالية ، في اتفاق سلام جوبا ، الموقع مع الجبهة الثورية ، في أكتوبر الماضي.

ونص اتفاق سلام جوبا ، على خمسة مسارات ، بينها مسار الشرق ، الذي واجه اعتراضات كبيرة ، من مكونات محلية عديدة.

وأكد التعايشي ، على بدء المناقشات ، مع القوى التي لديها ملاحظات على الاتفاقية ، إلى جانب القوى الموقعة ، على اتفاق سلام جوبا.

وأوضح التعايشي ،  أن هذه المناقشات مستمرة، وقال: “أؤكد أن مؤتمر شرق السودان ، سينعقد قبل مؤتمر نظام الحكم والإدارة ، وسيكون مؤتمر الحكم والإدارة مكملاً للقضايا التي سترفع من مؤتمر شرق السودان”.

ولفت عضو مجلس السيادة الانتقالي ، في حديث لوكالة السودان للأنباء ـ سونا ، يوم الأربعاء ،  إلى أن اتفاق شرق السودان ، سيعرض في مؤتمر ، لأهل الشرق.

وأشار إلى مشاركة ، كل القطاعات السياسية والاجتماعية ، في شرق السودان لإضافة ما تراه مناسباً لاتفاقية سلام جوبا وتنفيذها.

وأضاف ، أن اتفاق سلام جوبا لمسار شرق السودان ، وضع اعتباراً للقوى التي ليست جزءًا من الاتفاق.

تحركات للوساطة

ووصل العاصمة السودانية الخرطوم ، مقرر الوساطة الجنوب سودانية ، ضيو مطوك ، بغرض معالجة ، ما تم وصفها باختلالات ، في وثيقة سلام جوبا.

وأشار إلى تركز نقاشهم ، حول ملفات تقسيم الثروة ، بمساري الشمال والوسط.

وأجرى مطوك مباحثات مع رؤساء مساري الوسط التوم هجو، والشمال محمد داؤود بنداك، ومحمد سيد احمد الجاكومي، بالعاصمة الخرطوم.

وقال مطوك الذي يترأس وفد الوساطة الزائر: “جلسنا مع الطرف الحكومي، والمسارين”.

وأضاف: “طرحنا بعض الأفكار التي يمكن أن تعالج الاختلال الموجودة في ملف الثروة”.

وكان مستشار رئيس جنوب السودان ، توت قلواك ، قاد مفاوضات مضنية في زيارته الأخيرة للخرطوم ، لحلحلة المشكلات التي تعتري ملف الشرق.

وترفض مكونات أهلية من شرق السودان، اتفاق المسار، وترى أنه تعمد إغفال عناصر رئيسة.

الوسوم

الحكومة الانتقالية السودان عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي

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موقع المراسل

موقع المراسل

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