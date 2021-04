دورتموند يودع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام مانشستر سيتي

تمكن نادي مانشستر سيتي من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بوروسيا دورتموند عقب فوزه عليه بهدفين لهدف .

شهد الشوط الأول تقدم نادي بروسيا دورتموند بهدف حمل توقيع اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام عند الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية فشل الحارس ايدرسون مورايش في التصدي لها .وفقاً لموقع

ليتمكن بعدها مانشستر سيتي من نحقيق التعادل عند الدقيقة ال55 من عمر الشوط الثاني عن طريق النجم الجزائري رياض محرز ، وعند الدقيقة 75 أحرز الإنجليزي فيل فودين هدف الفوز لفريقه .

وفي سياق البطولة نفسها ودع فريق ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله السلبي مع فريق ريال مدريد الإسباني في جولة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب الانفيلد .

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي في البطولة ، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف ، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في مدريد، بحسب موقع bein sports .

وفي وقت سابق كان قد أبدى مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب الثلاثاء الفائت ، ثقته بقدرات لاعبيه على تحقيق “الريمونتادا” أمام ريال مدريد بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ذهابًا.

وعبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قال كلوب: “خسرنا 3-1 لذلك علينا تقديم المزيد في لقاء العودة، ليس هنالك المثير لنخسره”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأكد بأن المهم بالنسبة له حاليًا هو تحقيق الفوز واللعب بالطريقة التي يعرفها الجميع عن ليفربول، لافتًا إلى أن النتيجة ليست مهمة للغاية بقدر الفوز.

ومضى في القول: “ليفربول يجب أن يدافع بصورة أفضل أمام ريال مدريد، لا أعرف إن كنا نستحق “الريمونتادا”، إلا أن الإيمان بإمكانية فعلها يجب أن يتوفر”.

ولفت كلوب إلى أن عدم وجود جمهور قد تكون مشكلة إضافية للفريق، وأن عليهم الآن خلق أجواء خاصة بدون جمهورهم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي صنعه جمهور ليفربول في تحقيق “الريمونتادا” بمواجهات سابقة.

ومضى في القول: “بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، ريال مدريد في حالة جيدة، لقد فازوا على برشلونة في مواجهة كبيرة، لذا يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا”.

