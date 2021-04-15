فيروس كورونا في الهند.. إصابة أكثر من 200 الف في يوم واحد

للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا في الهند، تجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد حاجز الـ200 ألف.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن البلاد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بـ”كوفيد 19″، بلغ 200739، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في البلد التي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل، كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليونا، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألف وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ”كوفيد 19“، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.

وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالى مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.

وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول الذي أدى إلى تقليص دخول عشرات الملايين في أنحاء البلاد.

وسارع الكثير من الهنود، اليوم الخميس، في محاولة للعثور على أسرة في المستشفيات لأقاربهم المصابين بفيروس كورونا مع وصول الإصابات اليومية إلى أعداد قياسية مما فاق الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية واستنزف الإمدادات المتاحة من الأكسجين.

وتتركز موجة ثانية هائلة من تفشي فيروس كورونا في الهند ولاية مهاراشترا الغنية، إذ تشهد نحو ربع حالات الإصابة في البلاد بالمرض الذي ينتشر بضراوة بينما يرجع أطباء وخبراء ذلك لكل الأسباب الممكنة بدءا من تراخي المسؤولين ووصولا لوجود سلالات شديدة العدوى من المرض.

أما الحكومة فقد ألقت بمسؤولية انتشار المرض على تقاعس واسع النطاق في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وبدأت ولاية مهاراشترا التي تضم العاصمة المالية مومباي في تطبيق إجراءات عزل عام اعتبارا من منتصف الليل لكبح تفشي المرض في خطوة دفعت السكان للمسارعة بتخزين احتياجاتهم الضرورية.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بمرض كوفيد-19 بلغ 200739 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.