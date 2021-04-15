السودان.. 5000 جنيه منحة لمعاشيي القطاع الحكومي والخاص

كشفت المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات في السودان، الأستاذة رجاء أنيس، عن دفع منحة قدرها خمسة الآف جنيه لمعاشيي الصندوق بالقطاعين الحكومي والخاص.

وجاءت هذه المنحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع صرف معاشات شهر أبريل الحالي، بتمويل من عائدات الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي في السودان.

وقالت أنيس، في تعميم صحفي:” أن المنحة تأتي تعزيزاً لتوجه الدولة الرامي إلى الإهتمام بمعاش الناس وتخفيف الأعباء المعيشية عن المعاشيين، في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية الإجتماعية والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية والجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي”.

وأضافت المدير العام للصندوق الوطني للمعاشيين:” أن المنحة تعتبر كواحدة من آليات الضمان الإجتماعي التي يعول عليها الصندوق لتحقيق واقع أفضل للمعاشيين”، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر، سجلت أسعار السلع الغذائية والرمضانية، مستويات ارتفاع قياسية تراوحت بين 20% إلى 50% بالتزامن مع بدء شهر رمضان، حيث تضافرت حزمة من العوامل لتدفع أسعار السلع الغذائية والرمضانية في السودان إلى أرقام فلكية.

ومن أبرز تلك العوامل “التضخم الركودي، ورفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الوقود، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضغوط جائحة كورونا (كوفيد-١٩) التي ضغطت على السوق والأوضاع الاقتصادية بوجه عام.

وفي جولة ميدانية في بعض الأسواق بالخرطوم شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات ارتفاعاً في الأسعار في شهر رمضان قياساً بالشهر السابق له، فقد قفزت أسعار الدقيق والألبان والسكر والزيت بجانب بعض المنتجات الأخرى المحلية والمستوردة.

وتباينت الأسعار بشكل طفيف من تاجر إلى آخر حيث أكد التاجر مكي حسين، أن جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو أرتفع من 11000 جنيه إلى 12500 جنيه، بينما ارتفع سعر جوال السكر المحلي (كنانة) إلى 13000 جنيه، عازيًا ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً.

وقد قفز سعر لتر البنزين في مطلع أبريل الجاري بواقع 23% مرتفعاً إلى 150 جنيهاً قياساً 127 جنيهاً للتر، فيما زاد سعر الجازولين بنسبة 8% ليصل إلى 125 جنيهاً مقارنة بمستوى 115 جنيهاً، حسبما أفادت صحيفة (الجماهير).

ووفقاً لهذه الزيادات فقد بلغ سعر جالون البنزين 675 جنيهاً وارتفع الجازولين إلى 562 جنيهاً.

كما حدث ارتفاع في أسعار البصل، فقد وصل سعر ربع البصل إلى 500 جنيه بدلاً عن 350 جنيه، فيما بلغ سعر (باكت) الدقيق إلى 2400 جنيه بدلاً عن 2300 جنيه.

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