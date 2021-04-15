السلطات المصرية تلقي القبض علي مذيعة مصرية بتهمة القتل العمد

ألقت السلطات الأمنية المصرية، القبض على المذيعة رانيا صفوت بعد تورطها في قتل زوج شقيقتها، وذلك بعد تلقي مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.

كما أفادت تحقيقات السلطات المصرية، أن المذيعة إرتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها، الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن رانيا صفوت مذيعة براديو أونلاين، تقدم فيه برنامج “على مزاجك” على راديو فالسكة.

كما تتمتع المذيعة المصرية، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تضم صفحتها على موقع “فيس بوك” أكثر من ٢٤٠ ألف متابع، بحسب ماذكر في موقع مصراوي.

ومن قضايا السياق الفني ايضا، طالب عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد عبدالله زين الدين، اليوم الأربعاء بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.

وطالب عضو مجلس النواب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى، داعيا نقابة الممثلين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، بعد قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بقضيه الطيار الموقوف.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: “لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف”.

وأضاف :”أن محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى، وأطلق على نفسه “نمبر وان”، ثم قام بعمل فيديو “مستفز جدا”، للشعب المصري وظهر محمد رمضان يجلس على راحته في حمام السباحة، ويقوم بإلقاء الدولارات في المياه”.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بدعوى قضائية مطالبا فيها الممثل محمد رمضان بتعويض مالي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ووقفه عم العمل بعد نشرة للفيديو والصور من داخل حجرة الطائرة.

وفي اول رد فعل لمحمد رمضان على قرار المحكمة، قام الممثل بنشر فيديو خاصا به على إنستغرام (Instagram) مبعثرا الأموال في الماء، وهو ما علق عليه بعض جمهوره بأنه موقف “مستفز” وبأنه كان من الأولى أن يعطي الأموال للفقراء، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان رمضان قد مَثَلَ أمام القضاء المصري،في فبراير الماضي , بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

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