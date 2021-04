الفنان المصري أحمد مكي يطلب الدعاء للفنان الراحل هادي الجيار

طلب الفنان المصري، أحمد مكي، الدعاء للفنان الراحل هادي الجيار الذي وافته المنية بداية يناير الماضي إثر الإصابة بفيروس كورونا.

حيث نشر أحمد مكي، صورة تجمعه بالجيار، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، كاتباً عليها: “هادي الجيار، نسألكم الدعاء”.

يذكر أن الفنان الراحل هادي الجيار شارك في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي يُعرض حاليًا طوال شهر رمضان، وتم اهداء المسلسل لروحه.

حيث ظهر الجيار في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، وهو يؤدي دور رفاعي والد يوسف، “أحمد مكي”، وفقاً لما ذكر في موقع المشهد العربي.

وكان الفنان المصري أحمد مكي، قد نشر في وقت سابق، صورة له من داخل كواليس مسلسل «الاختيار 2»، لاقت إعجاب الكثير من الجمهور، وما لفت الانتباه في الصورة التي انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، هو الكلب الذي ظهر برفقة «مكي» وتساءل الجمهور عن كيفية تعامله معه.

ولكن المفاجأة، أن هذا الكلب هو الخاص بالفنان أحمد مكي، وهو صديق مقرب له منذ فترة طويلة منذ سنوات، لأنه نشر له عدد كبير من الصور على فترات زمنية مختلفة، والتي أظهرت ارتباطه الكبير به، حسبما أفاد موقع صحيفة (الوطن).

أحمد مكي رفقة كلبه الخاص وسائل تواصل

يذكر أن الفنان أحمد مكي يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الاختيار 2»، والذي يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإياد نصار ومراد مكرم وعدد أخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمي ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

في الأثناء، عبر الفنان أحمد فهمي عن فخره للمشاركة في جزء من أحداث مسلسل الاختيار 2، ونشر صورة من كواليس مشاركته في العمل على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وظهر وهو يرتدى زي ضابط شرطة ويقف أمام سيارة شرطة.

وعلق أحمد فهمي قائلا: “كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الاختيار 2 .. شكراً لكل القائمين على العمل.. مصر أم الدنيا”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

