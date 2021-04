الأردن.. البت في قضية صاحبة عبارة “أبوي أحسن من الملك”

أصدرت محكمة الاستئناف الأردنية حكمها في قضية المواطنة آثار الدباس، صاحبة مقولة “أبوي أحسن من الملك”، وقضت بعدم مسؤوليتها عن الجرم المسنود إليها.

وكانت الدباس قد اتهمت بجرم إطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني، ولكن محكمة الاستئناف توصلت من خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة للعاهل الأردني، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.

وفي الأمس، أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع آثار الدباس التي صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام بتهمة “إطالة اللسان”.

وكتبت الفتاة الأردنية آثار الدباس، في صفحتها عبر فيسبوك: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه: “خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله”.

وأضافت الدباس، في تدوينتها: “وأنا أفتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية. وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرًا لنا”.

وتحدثت الدباس عن وعد قطعه العاهل الأردني لها، خلال المكالمة الهاتفية بأنها ستكون بخير وأنه سيطمئن عليها لاحقا أيضًا بشكل شخصي، قائلا لها إن من حق كل إنسان أن يفتخر بأبيه، وأنه طلب منها أن تحافظ على معنوياتها، وفقا لها.

وانتشرت قضية المواطنة الأردنية آثار الدباس عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إثر صدور حكم قضائي عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد أن تقدمت سيدة أخرى بشكوى ضدها عقب مشادة كلامية دارت بينهما في أحد الأماكن العامة.

وبحسب رواية الفتاة الثلاثينية، فقد نتج عن المشادة أثناء محاولة الاصطفاف للسيارات قول المشتكية “أنا بسوق أحسن منك ومن أبوك”، فما كان من الدباس إلا أن طلبت منها عدم الإساءة إلى والدها المتوف منذ عشرين عامًا.

وتابعت الدباس: “هاجمتني المشتكية عندها وقالت يا ستي إذا الملك فوق أبوك أقل منه درجة… وقلت لها ومن حكى عن الملك… أنا أبوي عندي أحسن من الملك وأحسن من الدنيا كلها“.

وأطلق ناشطون وسمًا عبر الشبكات الاجتماعية (#أبوي_أحسن_من_الملك)، وسط حالة من الاستياء من مجريات الشكوى.

