مساعدات روسية تصل إلى أبناء غزة و الضفة الغربية

أشارت بعض المصادر المحلية في فلسطين إلى مشاركة مجموعة روسية في عملية توزيع مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذا العالمي في الضفة و غزة.

و وفقاً لروسيا اليوم ، شارك أفراد الوفد في عملية توزيع المساعدات الغذائية للفلسطينين في التجمعات البدوية والرعوية في وادي القلط، من خلال برنامج الغذاء العالمي.

حيث سيتم توزيع مساعدات غذائية روسية ضمن برنامج الغذاء العالمي إلى ما يقارب 450 فرد في منطقة وادي القلط ، من أصل 72 ألف فلسطيني يستفيد من البرنامج .

و نلحظ أن الحكومة الروسية تسعى لمساعدة شعوب المنطقة بكافة الطرق الممكنة ، ففي سوريا أكدت بعض المصادر المحلية قيام العساكر الروس التابعين لمركز المصالحة الروسي السوري بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية و الطبية لأبناء بلدة شيخ عجيل.

حيث صرح دميتري بريدوتشيف رئيس مجموعة الإمدادات الإنسانية أن ” العساكر الروس قاموا بعمل إنساني إضافي في بلدة تل الشيخ عجيل بالحسكة” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح المقدم أن” المساعدات شملت 480 سلة غذائية ، تحتوي كل منها على الدقيق والرز والسكر والحليب المكثف والشاي و بعض المعلبات ” .

و أشار إلى أنه ” تم تقديم مساعدات طبية إضافة إلى فحوصات لأبناء البلدة ، تم تقديمها في مدرسة ديبان الثانوية حيث يتلقى التعليم فيها أكثر من 500 طفل ” .

هذا و تتكرر الاعمال الإنسانية التي يقدمها م أكد ممثل مركز المصالحة للأطراف المتحاربة في حلب سيرغي شكرين، أن القوات الروسية قامت بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حلب السورية .

ونقلت وكالة سبوتنيك بيان شكرين الذي قال فيه أن “مركز المصالحة للأطراف المتحاربة قام بعمل إنساني اليوم ،وقدم مساعدة للمعلمين في مدينة حلب “.

كما أشار إلى أن” المعلمون كانوا في أماكن عملهم في أثناء الأعمال العدائية وأثناء وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك تقرر مساعدتهم. أنا سعيد (بتقديم) بهذا العمل الإنساني”.

ومن جهة أخرى أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف ،أن الحرب ضد الإرهاب في الأراضي السورية مستمرة حتى القضاء عليه نهائياً.

ووفقاً لموقع سوريا الآن قال سيرومولوتوف ،في بيان له أن “الجيش العربي السوري يقوم بدعم من القوات الجوية الروسية بتنفيذ عمليات متفرقة في مكافحة الإرهاب في عدد من مناطق البلاد ولم يكن لوباء كورونا أي تأثير كبير على هذه العمليات” .

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