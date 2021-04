لا تزال أصداء مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة تلقى تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد الشبكات الاجتماعية في الوطن العربي، وذلك بعد عرض حلقتين من المسلسل.

ويجسد أحمد السقا شخصية عساف الغريب التي أثارت إعجاب متابعيه بصورة كبيرة، سيما بعدما قام السقا بنشر صورة له بشخصية عساف الغريب عبر صفحته على انستغرام، معلقًا: “عاوز الدم”.

ووجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه، مؤكدين بأن أحمد السقا يقدم أداءً مثير للإعجاب من خلال “نسل الأغراب”، وجاءت التعليقات مشيدة بدوره.

حيث تصدر وسم #عساف_الغريب التريند في مصر بآلاف التغريدات المتنوعة، مؤكدين بأن شخصية عساف الغريب تعد الأفضل إلى الآن من خلال الموسم الرمضاني، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وكتبت صاحبة الحساب باسم أميرة، قائلة: “مسلسل جامد، أقل كلمة ممكن تتقال عليه، طبيعي إن مسلسل يبقى من تأليف وحوار وسيناريو وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، لازم يبقى جامد جمودة، بجد كل حاجة فيه صح حتى أدق التفاصيل.. برافو”.

وقالت سلمى على: “مسلسل نسل الأغراب من أحسن المسلسلات في رمضان ده، السقا وكرارة عاملين شغل جامد”.

وقال أشرف عاطف: “عساف الغريب عظمة أحمد السقا في حتة تانية”، وقال يوسف الطنطاوي: “بجد مسلسل روعة عاش أحمد السقا”، وقال حسام حسن: “مسلسل جامد جدا.. عالي أوى السقا، عالمي”.

مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي وآخرون.

وكانت قناة “أون” المصرية قد كشفت، عن توقيت عرض مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض على القناة بصورة حصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت القناة أنه بدءًا من يوم الثلاثاء سيتم عرض الحلقات في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وقبل أيام طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل “نسل الأغراب”، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

The post جمهور أحمد السقا عن دوره في “نسل الأغراب”: عساف وبس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ